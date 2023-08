Baťův kanál je unikátní atrakcí, jeho splavnost se má prodloužit na 72 km

Plavebnímu a závlahovému účelu sloužil kanál jen krátce. Koncem války jej poškodila ustupující německá armáda a s nástupem komunismu začala tamní lodní doprava stagnovat. Vodní cesta chátrala až do poloviny 90. let, kdy se za vydatné finanční podpory místní a státní správy a Evropské unie stala ojedinělou turistickou atrakcí. Mezi využitelné vodní cesty se průplav opětovně zařadil zákonem o vnitrozemské plavbě z května 1995.

Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) letos v červnu podepsalo smlouvu s firmou, která postaví plavební komoru Rohatec/Sudoměřice. To umožní splavnost kanálu prodloužit na jihu o sedm kilometrů, a to ke konci roku 2025. ŘVC také chystá prodloužení splavnosti na severu až do Kroměříže. Unikátní vodní cesta by pak měřila 72 kilometrů.