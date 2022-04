Bez dodatečné platby od města by už v Brně nebylo možné zajistit MHD

Tomaštíková konkrétně uvedla, jak se ceny zvyšují. Za jednu MWh elektřiny se loni platilo 1450 korun, letos 4750 korun a pro příští rok se odhaduje cena na úrovni 5500 korun. Jedna MWh plynu se loni nakupovala za 19 eur (466 Kč) a letos za 100 eur (2452 Kč). A když podnik poptával dodavatele plynu na příští rok, nedostal žádnou nabídku. Pokud by se to při dalším výběrovém řízení opakovalo, hrozí, že by neměly autobusy na plyn palivo. Ve všedních dnech se bez nich ale dopravní podnik neobejde. Obchodníci jsou teď velmi opatrní, protože cena plynu dramaticky kolísá kvůli ruské agresi na Ukrajině a kvůli nejistotě dodávek ruského plynu do Evropy.