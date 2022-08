Blansko chce stavbu nových lázní za 360 milionů pokrýt několika zdroji

Město zažádalo o územní a stavební povolení. Současný bazén je kvůli špatnému stavu zavřený. Příští rok je v plánu bourání staré budovy a koncem roku 2024 nebo začátkem roku 2025 by měl být hotový nový objekt. „Bude tam bazén 25 metrů s osmi drahami a profesionálními parametry. Bude tam tribuna s více než 100 místy, aby se mohly konat mezinárodní závody. Máme úspěšné plavce,“ uvedl místostarosta František Hasoň (KDU-ČSL).

Město chce náklady 360 milionů bez DPH pokrýt několika zdroji. „Z prodeje průmyslové zóny by mělo být asi 150 milionů korun, což je zásadní částka. Na zhodnocování na účtu je v současné době 80 milionů. Další část se nabízí z dotace Národní sportovní agentury ve výši až 90 milionů. Je otázka, jak to tam dopadne. Máme ještě nějaké prodeje dalších pozemků a v případně nutnosti vezmeme úvěr, ale nepředpokládáme ho v nějaké závratné výši,“ řekl Hasoň.

Dosavadní lázně jsou z roku 1976. Obvyklá návštěvnost byla kolem 75.000 lidí ročně, většinu tvořily děti při školní výuce plavání. Od loňska jsou ale lázně zavřené. Budova a především vybavení lázní postupně dosluhuje, unikátní zvedací dno už dávno nefunguje a na hraně životnosti jsou i rozvody a střešní izolace. Město původně plánovalo pouze opravu zvedacího dna a doplnění nové nerezové vany, což by s sebou ale neslo i zásah do konstrukce budovy. Celkově by investice byla zřejmě vyšší, než kolik si vyžádá postavení nových lázní.