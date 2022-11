Brněnská kočičí kavárna Pelíšek předala zájemcům do péče už 600 koček

Kočky do Pelíšku nejčastěji umisťuje brněnský útulek Opuštěné kočičí tlapky, případně útulek Flíček z Nedakonic na Uherskohradišťsku. „Ve srovnání s běžnou kavárnou máme hodně starostí navíc. S důkladnějším úklidem, hygienou, samotnou péčí o zvířata nebo udržováním kontaktů s osvojiteli. Měsíčně to čítá stovky hodin navíc. S tím jsme ale projekt zakládali a dává nám to celé smysl,“ uvedli Fojt s Obrtelovou.