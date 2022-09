Brno chce odhadem za 100 milionů opravit dva prázdné domy, bude tam 29 bytů

V tiskové zprávě to uvedl primátorčin náměstek Jiří Oliva (ČSSD). Budovy jsou ve špatném stavu. Odhadované náklady na opravy jsou kolem 100 milionů korun. S pracemi by se mohlo začít za dva roky.

Dům v ulici Cejl 119 pochází z roku 1860, také je prázdný a v podobném stavu jako dům číslo 117. Po rekonstrukci by měl nabídnout 17 malometrážních bytů o dispozici 1+kk až 2+1. Dvě garsonky v přízemí by mohly sloužit lidem se sníženou schopností pohybu, ostatních 15 bytů by bylo sociálních nebo startovacích. Součástí domu by byly dva nebytové prostory.