Brno je až na veřejné zakázky na předních místech v žebříčku transparentnosti

V oblasti veřejných zakázek zařadil spolek Brno spolu s dalšími městy na 43. až 55. příčku. „Na to, kolik je v Brně a okolí firem, může být s podivem, že nemají moc zájem hlásit se o veřejné zakázky. Výsledek může být zpětnou vazbou pro zakázkový odbor a příslušné náměstky, že je potřeba dělat pro firmy i něco navíc, aby se jim usnadnila cesta k zakázce,“ míní Zelenka. Důvěryhodnost Brna jako zadavatele mohl podle něj v předchozích letech pochroumat zájem policie o zakázky městských částí.

Mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek uvedl, že je třeba brát v potaz počet a objem zakázek, kterých je ve městě velikosti Brna mnohem více než v menší obci. „Samotná náročnost při realizaci, ale i potřeba zajištění kvality prací, přinášejí zvýšené požadavky na zkušenost či velikost firmy. To s sebou samozřejmě přináší i fakt, že se do některých zadávacích řízení přihlásí méně uchazečů. Situace, kdy se nepřihlásí nikdo, jsou však téměř výjimečné,“ sdělil.

Sedmé místo Brno obsadilo v kategorii otevřenost samosprávy. Spolek vyzdvihl, že se lidé včas dozvědí o programu zastupitelstva, mohou nahlédnout do podkladů pro jednání i dohledat, jak kdo hlasoval. Největší prostor ke zlepšení vnímá v transparentním informování veřejnosti o činnosti komisí a výborů.

V oblasti radničních periodik získalo Brno body například za to, že má ustanovená závazná pravidla pro vydávání periodika a má zřízenou redakční radu. „U rady hodnotíme, jak velké procento opozice je v ní zastoupeno. V případě Brna je to 20 procent, a to není příliš vysoké číslo. Přítomnost osobností nominovaných opozicí v redakční radě totiž přináší přirozenou cestou zapojení alternativních názorů a posiluje garanci vyváženosti obsahu,“ doplnila místopředsedkyně spolku Marie Krutišová. Podle ní je v Metropolitanu průměrně věnováno kolem tří procent plochy pro alternativní či kritické názory.