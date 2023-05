Brno má mít první oddělenou cyklostezku. Vznikne v ulici do Nové Zbrojovky

Ulice zajistí napojení areálu Nové Zbrojovky z jihu a cyklostezka bude na obou jejích stranách pro příslušný směr. V současné době je to úzká jednosměrná ulice podél zábrdovických lázní od křižovatky s Lazaretní po křižovatku se Zábrdovickou. ČTK to sdělil starosta Židenic Petr Kunc (Hlas pro Židenice).

Původně existovala řada návrhů, jak by nová ulice mohla vypadat. Jeden návrh obsahoval místo cyklostezky cyklopruhy a právě ten si město původně vybralo. Právě Kunc a opoziční městský zastupitel za Piráty a předseda komise BESIP Marek Lahoda byli ale těmi, kteří usilovali o to, aby vznikla oddělená cyklostezka tak, jak ji znají obyvatelé řady západoevropských měst, ne však v Brně.

„Město se rozhodlo nepochopitelně pro cyklopruhy a začala se chystat dokumentace pro územní rozhodnutí. Tak jsme s Petrem Kuncem, který byl tehdy židenickým místostarostou, začali na jednáních prosazovat oddělení cyklodopravy. Budou tam jezdit i trolejbusy a autobusy, cyklopruhy by byly přerušované a nedávaly by smysl. To, co se chystá nyní, je bezpečné a zahrnuje maximální možné oddělení cyklistů od aut i v křižovatkách,“ řekl Lahoda.

„Museli jsme hodně křičet, byl to boj, ale nakonec se to povedlo. Je to super, snad to bude i standard pro budoucí novou městskou třídu,“ doplnil Kunc.

Ředitel Nové Zbrojovky Miroslav Pekník z developerské společnosti CPI Property Group ČTK řekl, že příprava stavby nové ulice je před vydáním stavebního povolení. Letos by měla být vyřízená veškerá administrativa a příští rok by se mělo začít stavět. Investorem stavby je město, náklady si rozdělí s developerem. Nová Zbrojovka je rozsáhlý areál po bývalé továrně, který se několik let přeměňuje v novou čtvrť, kde po dokončení najde bydlení několik tisíc lidí.

Nová Šámalova je začátek vzniku severojižní osy této čtvrti. Povede kolem administrativní budovy ZET Office a na severu vznikne nový most přes Svitavu zhruba v místech dnešního přemostění do Gargulákovy ulice. Za mostem bude areál napojený ulicí s pracovním názvem Nová Dukelská na budovanou mimoúrovňovou křižovatku na Tomkově náměstí.