Za první rok přešlo po nejdelším visutém mostě na světě asi 290 000 lidí

Místní obyvatelé nejsou rozšiřováním atrakcí v Dolní Moravě vždy nadšení. Během svátků v Polsku nebo ve vrcholné sezoně bývá obec přeplněná auty, která někdy nemají kde zaparkovat. Jednodenní návštěvníci také nepřinesou žádnou tržbu obchodníkům. „Přivezou si něco s sebou, tady to snědí a vyhodí odpadky. V obchodě se ani nezastaví. Je to trochu cirkus,“ řekl ČTK starosta Dolní Moravy Ladislav Janočko (Za hezkou vesnici). Resort už podle něj nezaměstnává ani větší počet obyvatel vesnice, většina pracovníků dojíždí nebo se jedná o brigádníky.

Visutý most pro pěší nazvaný Sky Bridge o délce 721 metrů překonává ve výšce 95 metrů údolí Mlýnského potoka, spojuje horské hřebeny Slamník a Chlum. Turisté na něj nastoupí v nadmořské výšce 1106 metrů a vystoupí o deset metrů výše. Do výchozího bodu se dopraví lanovkou nebo vyjdou pěšky. Po chodníku o šířce 1,2 metru lze přejít jen jedním směrem. Návštěvníci si na druhé straně mohou projít naučnou stezku Most času s prvky rozšířené reality. Hra s devíti naučnými panely se dotýká témat ochrany přírody a pohybu v ní, ale i historie a příběhu konkrétní rodiny z Dolní Moravy od roku 1935 do současnosti. Návrat do výchozího bodu u chaty Slaměnka je možný pěšky.