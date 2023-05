Podzemí bývalého bunkru v Přáslavicích se promění v netradiční kinosál

V pátek 19. května se tam bude promítat komedie Copak je to za vojáka. Pokud se nevšední filmový večer setká u diváků s pozitivní odezvou, budou následovat další. ČTK to dnes řekl jednatel společnosti Flenexa plus Michal Netolický.

„Je to filmová akce pro naše fanoušky, která bude spojena s malou prohlídkou přáslavického bunkru,“ uvedl Netolický. Provizorní hlediště s kapacitou 20 lidí vznikne na hlavním schodišti vedoucím do hlubin bunkru, filmové plátno bude na protilehlé zdi. Návštěvníci se musí připravit na to, že „kinosál“ v bunkru jim neposkytne stejné pohodlí jako moderní multikino. „Doporučujeme vzít si s sebou mikinu nebo svetr. I kdyby byl už tou dobou venku krásný májový večer, uvnitř bunkru bude konstantní celoroční teplota kolem 17 stupňů,“ upozornil Netolický.

O dalším osudu kina v přáslavickém bunkru rozhodnou zpětné reakce návštěvníků prvního promítání. „Uvidíme také, jak se nám to podaří technicky zorganizovat,“ podotkl Netolický. Ohlasy návštěvníků se bude řídit i případný výběr snímků pro další filmová představení v bunkru. V úvahu připadají například umělecky laděné snímky, které tematicky souvisí s tímto typem podzemních prostor. „Určitě nebudeme promítat klasický mainstream, na který lidé chodí do multikin. Spíše by to měly být artové večery. Ideálně s nějakou vazbou na tento typ objektu,“ řekl Netolický.

Společnost Flenexa plus v roce 2010 koupila bývalý vojenský areál v Přáslavicích a neměla jasnou představu, jak šestipodlažní bunkr s plochou 10.000 metrů čtverečních využije. Dvě místnosti v bunkru ukrývají pěstírnu čerstvé zeleniny napojenou na chovnou stanici pstruhů a jeseterů. Od loňska pak firma čtyři podzemní podlaží zpřístupnila veřejnosti, která tak může nahlédnout do jeho dříve přísně střežených prostor včetně jídelny, ložnic či umýváren pro personál.

Vojenský objekt v Přáslavicích měl za bývalého režimu strategický význam a podléhal nejvyššímu stupni utajení. Na vybudování šestipatrového bunkru se pracovalo šest let v 70. letech 20. století. Jeho velkou část zabírá dodnes zachovalé telekomunikační zařízení včetně zdrojů energie v podobě obřích agregátů, které by svojí kapacitou mohly obsloužit menší město.