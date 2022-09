Brno na září vyhlásilo anketu o využití pozemku bývalých kasáren na Kraví hoře

Anketa má dvě možnosti, a to buď „jsem pro rozšíření parku“ nebo „jsem pro zachování současného využití lokality“. „Argumentem pro rozšíření oblíbeného parku je to, že prostor bude sloužit široké veřejnosti, nejen úzkému kruhu uživatelů. Hvězdárna, která má tuto část území ve správě, má navíc již připravený projekt jeho proměny a začlenění do stávajícího parku,“ uvedl primátorčin náměstek Tomáš Koláčný (Piráti). Díky tomu by mohly vzniknout další zelené plochy a v budoucnu se uvažuje i o vyhlídce nebo občerstvení.