Brno-střed změní pravidla při přidělování městských bytů

Další pilíř spočívá v nových pravidlech přidělování městských bytů. Pravidla již podpořila bytová a legislativní komise a příští týden je budou projednávat radní. Na červnovém zasedání by je mělo schválit i zastupitelstvo městské části. Platila by pak od 1. července. Změna bude spočívat třeba v tom, že vše, za co žadatelé získávají body, musí podložit konkrétními doklady. Pokud městská část zjistí, že žadatelé neuvádějí pravdu, budu vyřazeni z evidence na dva roky, dosud je to půl roku.