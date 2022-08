Do konce roku bude ulicemi Brna jezdit 25 Draků, sestavování jde rychleji

Momentálně pracují na vozech číslo 22, 23 a 24. Sestavení prvních vozů trvalo v dílnách téměř devět měsíců, po roce se tato doba zkrátila na půl roku, v současnosti klesla na tři měsíce. „Celý proces se výrazně zrychlil. U prvních vozů jsme museli například ladit zpětná zrcátka tak, aby vozy, když se míjí, do sebe nenarážely. Upravovaly se technické detaily, ladil software nebo třeba i drobnosti v podobě háčku na oblečení v kabině řidiče. Zaměstnanci dílen se navíc museli naučit pracovat s novými materiály a technologiemi,“ uvedl generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

Dvaadvacátý klimatizovaný vůz Drak by měl v Brně začít jezdit ještě do konce srpna, další tři pak do konce roku. Nejčastěji tyto vozy jezdí na linkách číslo 4 a 9. Náklady na celý projekt, tedy všech 41 tramvají, dosahují 1,4 miliardy korun.