Dokončení přemostění v Blansku se ještě o několik týdnů posune

Na webu Blanska o tom informovala mluvčí radnice Pavla Komárková. Nový most vedoucí přes železniční trať a Svitavu vytvoří spojnici mezi dvěma částmi města, které rozděluje železniční koridor. Stát má přes 264 milionů korun.

Most měl být zprovozněný do 31. října, podle květnového dodatku ke smlouvě kvůli výpadku dodávek stavebního materiálu se ale termín o měsíc posunul. Nová spojnice tak měla být pro veškerou dopravu přístupná od 1. prosince. Podle novějších informací se ale most přes železniční trať začne využívat zřejmě až od 20. prosince.