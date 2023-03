Dopravní podnik v Brně získal dotaci. Koupí dalších 15 tramvají 45T

Cena jedné je 60 milionů korun, proto podnik k dotaci přidá 270 milionů korun z vlastních zdrojů, jak uvedla v tiskové zprávě mluvčí podniku Barbora Doležalová. V roce 2025 tak má v Brně jezdit 20 vozů tohoto typu, podnik má uzavřenou rámcovou smlouvu až na 40 těchto tramvají do roku 2026. A bude usilovat o to, aby mohl nakoupit i zbývajících 20.

„Nákup nových vozů z vlastních zdrojů bychom si v současné době nemohli dovolit,“ řekl generální ředitel podniku Miloš Havránek. Cena jedné tramvaje je přitom velmi výhodná s ohledem na aktuální ceny. První tramvaj 45T už jezdí ve městě od konce loňského roku a do konce dubna jich má jezdit pět. Ještě letos by chtěl podnik koupit dalších pět a další dvě várky po pěti by měly do Brna dorazit postupně do roku 2025.