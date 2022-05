Italské dny na Špilberku připomenou osud vězněných karbonářů

Transport karbonářů do Brna, od kterého uplynulo 200 let, připomenou od 20. do 22. května Italské dny na Špilberku. Zároveň jde o připomínku italské národní pouti do Brna, která se uskutečnila před 100 lety. Program ČTK poskytla Barbora Kachlířová z Muzea města Brna.