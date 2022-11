Jihomoravské pivovary připravily na dobu adventu pivní speciály

Většina z nich bude mít piva připravená buď o prvním adventním víkendu, tedy od pátku 25. listopadu, od pondělí 28. listopadu, ale nejpozději od 1. prosince. ČTK to řekli zástupci dotázaných pivovarů.

Největší pivovar v kraji, Starobrno, se po loňském zkušebním ročníku vrací s adventním speciálem s nezvyklou rubínovou barvou. Cílem je založit podobnou tradici, jako se to podařilo se Zeleným pivem na Zelený čtvrtek. „Silné ochucené adventní pivo má oproti loňsku vyšší plnost. Extrakt původní mladiny, dříve stupňovitosti, je 13,5 procent hmotnostních, hořkost činí 28 jednotek IBU. Za rubínovou barvu adventní speciál vděčí kombinaci technologie a použitých surovin,“ uvedl jeden z autorů receptury a vrchní sládek pivovaru Starobrno Jiří Brňovják.

Na chuť a vůni hrušek vsadily hned dva brněnské pivovary - Lucky Bastard a Harry. Lucky Bastard ze skupiny Czech Craft Beer (CCB) nabídne od začátku prosince dvanáctistupňový speciál Pear Pussy s hruškovou šťávou a kořením. „K dispozici bude v lahvích a ve vybraných restauracích i na čepu. Uvařili jsme jej 2000 litrů, což by mělo vydržet na celý advent,“ uvedla za CCB Kateřina Nováková.

Pivovar Harry, který sídlí v centru města, nazval svůj speciál Pear:O, což vystihuje jeho hruškovou podstatu. „Stylově jde o Weizenbock typický pro vánoční svátky. Je to vánoční klasika - silný, polotmavý, velmi plný weizen má tradici v Německu jako adventní záležitost. My jsme do něho přidali hrušky, pomerančovou kůru, skořici a hřebíček, které dominují pak společně v chuti a vůni a dělají dojem vánočního punče. Uvařili jsme celkem 10 hektolitrů, takže ho snad bude dost,“ uvedl Petr Syřiště z pivovaru Harry.