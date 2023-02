Jihomoravští záchranáři mají v Brně vlastní autoservis, ušetří ročně miliony

Přinese to finanční úsporu milionů korun ročně i rychlejší návrat sanitek do provozu po opravách. Novinářům to dnes řekla ředitelka jihomoravských záchranářů Hana Albrechtová. Podle ní je ročně kolem 1000 oprav, z toho polovinu si plánuje záchranná služba udělat v servisu sama. Kromě toho sbor dostal osm nových vozů za 31 milionů.