Jízdné na jižní Moravě bude od středy zhruba o pětinu vyšší než dosud

Konkrétně se zdraží například jednoúseková jízdenka z deseti na 12 korun, dvouúseková ze 16 na 19 korun. Dvouzónová jízdenka bude stejně drahá v kraji jako v Brně, a to za 20 korun. Zatímco v Brně platí 15 minut, v kraji to bude jen deset minut. Dvouzónová jízdenka za 25 korun bude platná hodinu v Brně i v kraji.

Lidé, kterým zůstaly jednorázové jízdenky, je mohou použít až do 7. března. Poté je možné je s doplatkem vyměnit za nové, peníze zpět lidé nedostanou. V Brně je možné jízdenky vyměňovat v sídle dopravního podniku v Novobranské ulici od 1. května do 31. července. Stejně tak lze učinit na všech železničních stanicích, kde je otevřená pokladna, od 8. března do 7. června. Poslední variantou jsou kontaktní centra IDS JMK, kde bude možné jízdenky měnit od 1. dubna do 30. června.