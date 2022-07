Kachlová kamna na hradě Špilberk opět zdobí soška Evžena Savojského

Původní se ztratila po roce 1945. Návštěvníci si nově zhotovenou jezdeckou sošku mohou prohlédnout jako součást okruhu Příběh hradu, a to v takzvaném Vlaštovčím hnízdě. Nová soška stála přes 50 000 korun. ČTK to dnes řekl vedoucí oddělení dějin umění z Muzea města Brna Robert Janás.

Navrácení sošky je součástí rekonstrukčních a obnovovacích prací, které na Špilberku trvají posledních 30 let a kromě velkých staveb zahrnují i drobné detaily. Podle Janáse by muzeum dále chtělo zrekonstruovat i plastiku brněnského erbu na druhých kamnech z 20. století, která jsou umístěná ve Vlaštovčím hnízdě.

Evžen Savojský poté, co byl odmítnut francouzským králem Ludvíkem XIV., vstoupil do služeb habsburského císaře Leopolda I. Vedl tažení proti Turkům. Kvůli svému malému vzrůstu by přezdívaný Malý abbé.