Kvůli stavbě městského okruhu se v Brně od soboty změní trasy linek MHD

Trolejbusové linky 25 a 26 pojedou z Tomkova náměstí do Vozovny Husovice. Pro obsluhu Líšně a Vinohrad bude zavedena trolejbusová linka 27, která pojede ze Staré osady přes Pálavské náměstí a Novolíšeňskou na Jírovu. Spoje autobusové linky 53, které jsou vedené pouze do Štefánikovy čtvrti, budou končit už na Halasově náměstí a bude jezdit méně spojů. Ve špičkách pracovních dnů však začne jezdit autobus linky 72 v trase Technologický park - Záhřebská - Královo Pole, nádraží - Halasovo náměstí - Štefánikova čtvrť - Tomkovo náměstí - Obřany, sídliště.

Přestup mezi linkami 25, 26, 44, 57, 72 a 84 bude možný v zastávce Merhautova. Nejpozději od 1. července budou linky 25 a 26 zkrácené ještě více a od zastávky Provazníkova pojedou do Štefánikovy čtvrti, kde se bude poté mezi dotčenými linkami přestupovat.

Výstavba velkého městského okruhu komplikuje cestování MHD i v okolí Žabovřeské ulice, kde je na dva roky vyloučená tramvajová doprava od Vozovny Komín do Pisárek. Cesta tak trvá v dopravní špičce směrem do Pisárek výrazně déle, protože autobus linky 44 obvykle popojíždí v koloně ve Veslařské ulici. Tato výluka by měla skončit na přelomu letošního a příštího roku.