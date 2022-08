Lidé z okolí Brna se zapojují do péče o les, lépe pak chápou práci lesníků

Na místo se lidé vrací asi sedm let, až do do takzvaného zajištění kultury, což je stav, kdy mladé stromky odrostou vlivu buřeně a zvěře. „Od té chvíle jsou lidé se svým lesem navždy spjati, neboť průměrný věk lesa 100 let přesáhne je i jejich potomky,“ popsala Packová.