Mladé páry v Brně mohou zůstat ve startovacím bytě i po pěti letech

Startovací byty jsou určeny manželům a partnerským párům do věku 35 let s vymezenými příjmy. Pronajímají se na tři roky s možností dvouletého prodloužení. Nově platí, že pokud v této době nevyvstanou s nájemníky potíže, z jejich startovacího bytu se stane obecní. Platit poté budou nájemné odpovídající obecním bytům. „Věříme, že díky tomu se v Brně budou moct zabydlet mladé rodiny, pro něž jsou ceny hypoték a pořízení nemovitosti nedostupné,“ uvedla Podivinská.

Za metr čtvereční ve startovacím bytě lidé podle náměstkyně zaplatí od 85 korun měsíčně, obecní bydlení se pohybuje od 80 do 150 korun, tržní nájem mezi 280 až 300 korunami. Za nových podmínek nabídne město 14 startovacích bytů už za několik dní. Brno jich má 170. Tento počet chce i navzdory novým pravidlům udržet a navýšit na 200. Další startovací byty by měly poskytnout městské části.

Pravidla týkající se startovacích bytů se měnila v květnu. Zastupitelé tehdy schválili, že po třech letech nájemné na další dva roky vzroste o 100 procent. Podivinská to odůvodnila snahou lidi motivovat, aby si do tří let sami vyřešili své bydlení v Brně a neblokovali žádané startovací byty. „Už v květnu jsme věděli, že situace s bydlením v Brně je složitá, předpokládali jsme však, že se stabilizuje, což se neděje. Zjistili jsme, že se lidé i po třech či pěti letech stěhují za hranice Brna, protože hypotéky a pronájmy jsou velmi vysoké,“ dodala.