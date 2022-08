Na budově Univerzity obrany v Brně bude pamětní deska k připomínce 21. 8. 1968

Vojska pěti států Varšavské smlouvy obsadila v roce 1968 Československo, aby potlačila pokus liberálního křídla komunistické strany o reformu. V roce 1968 bylo v Československu první den okupace zabito či smrtelně zraněno 58 lidí, do konce roku stoupl počet obětí na 108. Další oběti si vyžádalo potlačení protiokupačních demonstrací režimem v roce 1969. Potvrdilo to nastupující éru normalizace, jež přinesla politické čistky, posílení cenzury či omezení svobod. Sovětští vojáci zůstali v Československu jako okupanti do roku 1991, kdy odjel na východ poslední transport.