Na jihu Moravy dnes padlo 11 teplotních rekordů, nejtepleji bylo ve Strážnici

Dnešním dnem by horké počasí na jihu Moravy mělo skončit. V noci by se mělo začít zatahovat a na většinu území by měly od západu přijít přeháňky a ojediněle i bouřky. Nejnižší noční teploty klesnou k 18 stupňům a pršet by mělo ještě dopoledne. Během dne by měly srážky ustávat a nejvyšší odpolední teploty mají dosáhnout 23 až 26 stupňů. Srovnatelné odpolední teploty by měly pokračovat až do úterý, v noci se ale ochladí místy až na deset stupňů.