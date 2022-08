Na přehradě v Brně se zhoršila jakost vody, ve Výrovicích je voda nevhodná

Stejně jako minulý týden je nevhodná voda ke koupání ve Výrovicích na Znojemsku, které je letos jediným koupalištěm, kde hygienici nedoporučují koupání s ohledem na množství sinic. Podle ředitele hygieny obecné a komunální Miroslava Staňka by citliví jednotlivci mohli mít po vstupu do vody zdravotní problémy jako například vyrážku.

Na přehradě už letos měla voda horší jakost, ale minulý týden se její kvalita zlepšila s ohledem na chladnější noci a podle Staňka také díky větru, který rozbil sinice. Tento týden se však opět jakost vody zhoršila, stále se ale ve vodě dá koupat. Platí to pro všechna koupaliště na přehradě, a to Rakovec, Rokle, Kozí horka, Sokolské koupaliště a Osada. Horší jakost je i na Nových Mlýnech. Druhým týdnem platí, že ve Výrovicích je nevhodná voda ke koupání. Staněk uvedl, že ne každý by měl po vstupu do vody problémy, ale někteří jedinci by mohli mít například kožní problémy a třeba děti po požití vody průjmy a podobně.