Nadšenci se vydali po stopách zrušené trati v Brně. Připomíná ji kniha a film

Most už dávno neexistuje, blízká tramvajová zastávka se ale pořád jmenuje Mostecká. Podobných stop zrušené železniční trati je v Brně více. Například park pojmenovaný Tišnovka se rozkládá právě v místech, kudy kdysi vedly koleje.

Jednokolejná dráha spojovala od roku 1885 Brno a Tišnov na Brněnsku. Dosloužila v 50. letech 20. století, kdy začaly přes Tišnov jezdit vlaky po nové rychlíkové trati do Havlíčkova Brodu.

Na úseku do Králova Pole jezdily osobní vlaky až do začátku 60. let. V současnosti ještě některé části dráhy existují jako průmyslové vlečky. V terénu je však její stopa patrná prakticky po celé někdejší trase.