Nejlepším městem pro podnikání na jihu Moravy bylo loni Brno

„Brno těží ze své výhodné polohy a dobré dopravní dostupnosti. O rozvoji a ohledu na udržitelnost podnikání svědčí rovněž v rámci České republiky vysoký počet dobíjecích stanic pro elektromobily. Radnice má velmi kvalitní webové stránky z pohledu podnikatelů, kteří na nich v přehledné podobě naleznou vše potřebné pro komunikaci s veřejnou správou a mnohé další. Pokud se jedná o ekonomické ukazatele, vynakládá město dostatečné finanční prostředky zejména do oblasti kultury a veřejné dopravy,“ uvedla společnost Datank v tiskové zprávě. Nadprůměrných výsledků v rámci regionu podle ní Brno dosahuje také v podílu kapitálových výdajů na celkových výdajích města.

Druhý Slavkov u Brna zaznamenává růst počtu obyvatel a s ním související vysoký počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel. Index stáří, tedy poměr lidí starších 65 let k dětem mladším 14 let, je ve Slavkově z celého kraje nejnižší, což podle Datank naznačuje rozvoj podnikatelského prostředí do budoucna. Slavkov má také velmi nízkou daň z nemovitosti, radnice vynakládá nadprůměrné sumy na vzdělávání.