Nemocnice Kyjov kvůli rekonstrukci ARO přemístí do dubna urgentní příjem

Situace potrvá do května. „Uděláme maximum pro to, aby péče zůstala i nadále v plném rozsahu bez jakýchkoli omezení. Důvodem tohoto dočasného řešení je rekonstrukce ARO. V prostorech stávajícího urgentního příjmu budou prováděny nezbytné stavební práce. Naším cílem je urgentní příjem vrátit do původních prostor co nejrychleji,“ uvedl ředitel nemocnice Jiří Vyhnal.