Nemocnice Znojmo použila pro pacienta se zlomeninou kost od živého dárce

První odběr nemocnice provedla loni v červnu a nyní v březnu kost poprvé dostal pacient s roztříštěnou zlomeninou horní části holenní kosti s kostními defekty. „Z hlavice je využita takzvaná spongiózní kost, trámčina ze středu hlavice, která je vložena po kouskách do defektu poraněné kosti. Výhodou je kostní struktura štěpu, která slouží k přehojení poraněné kosti jako ‚lešení‘ s následným přehojením do standardního tvaru a struktury kostní tkáně,“ popsal primář ortopedicko-traumatologického oddělení Martin Komzák. Neznamená to tedy, že jedna kost doslova nahradí druhou, ale že obsah odebrané kosti pomáhá v kosti poškozené. Podle Komzáka jsou alternativou uměle vytvořené náhrady. Mají ale pouze opěrnou funkci a nestimulují okolní kostní tkáň k přestavbě.