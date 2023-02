Nemocnice Sokolov má automatický lékárenský skladový systém, největší v Česku

„Velkou výhodu vidím hlavně v ulehčení příjmů. Zaměstnanci, farmaceuti a laboranti trávili hodně času ověřováním a zneplatňováním kódů. To nám velmi prodloužilo čas příjmu. Tahle robotická jednotka nám tento proces ošetřuje a veškeré ověřování probíhá robotickou jednotkou,“ uvedla Debnárová. Přestože lékárníkům ubude část práce, nebude to znamenat ohrožení jejich pracovních míst. „Technika je jedna věc, ale léky musí vždy vydávat lidé s potřebnou kvalifikací, kteří dokážou vyhodnotit potřeby pacienta, navrhnout případnou substituci léku který není zrovna k dispozici, a podobně. To za nás žádná technika neudělá,“ řekla vedoucí lékárny. Navíc nahrazení člověka robotem v podobné situaci nepřipouští ani současná legislativa.