Ohňostroje Ignis Brunensis se po dvouleté přestávce vrací na Brněnskou přehradu

Loni se akce kvůli pandemickým omezením uskutečnila pouze na hradu Špilberk. „Jsem ráda že po té vynucené pauze se na ohňostroje můžeme těšit v plné parádě,“ řekla primátorka Markéta Vaňková (ODS). Součástí přehlídky je vždy povinná první dvouminutovka na předem danou skladbu. Tento rok to bude Óda na radost. V roce 2020 měla tato show oslavit 250. výročí narození Ludwiga van Beethovena, ale kvůli pandemii ji organizátoři posunuli. Hudbu k ohňostrojům si diváci naladí na Rádiu Krokodýl.

Dopravní podnik posílí spoje. Navíc ve dnech konání ohňostrojů vyšle do ulic 15 historických vozů, jimiž se lidé budou moct svézt.

Ještě než se spustí v červnu ohňostrojná show, uvidí lidé krátký tříminutový ohňostroj 8. května. Bude odpálen k výročí konce druhé světové války a ponese mírové poselství. „Ohňostroj má symbolicky propojit svět v boji proti válce a za světový mír,“ řekl generální ředitel pořádající společnosti SNIP & CO Jiří Morávek. Do iniciativy Fireworks for Peace z Německa se už zapojilo 40 destinací z celého světa. Hudebním doprovodem pietního ohňostroje bude Modlitba pro Martu.