Podchod pro pěší na Staré Blansko by měl být hotov v prosinci

Práce na podchodu by měla firma podle něj ukončit do 9. prosince. Právě od prosince by měla začít fungovat nová spojnice nad tratí, přemostění na Staré Blansko. Obnovit by se ale měl také provoz na železniční trati. „Počítáme s tím, že na koridoru Brno-Česká Třebová se v úseku mezi s Brnem a Blanskem plně obnoví provoz od 11. prosince. Náhradní autobusovou dopravu znovu nahradí vlakové spoje,“ uvedl Martin Hofírek z investičního úseku Správy železnic, která nyní dokončuje modernizaci trati včetně rekonstrukce tunelů mezi Blanskem a Adamovem.