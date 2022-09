Prostor před brněnským nádražím se má měnit od přelomu roku, ubude aut

Město za přestavbu zaplatí téměř 12 milionů korun, městské firmě Brněnské komunikace zbývá podepsat smlouvu s vybranou firmou. V prostoru, kudy denně projdou tisíce pěších, ubude bariér a město zde výrazně omezí automobilovou dopravu, uvedl magistrát v tiskové zprávě. S více než čtyřletým zpožděním se tak uskuteční návrh ještě předchozího vedení města. Práce mají být hotové do tří měsíců.

Brněnské přednádraží vnímají nejen Brňané jako jedno z nejnepřívětivějších míst v Brně, kde je pro chodce obrovské množství bariér. V minulosti zde ještě přibyla zábradlí mezi tramvajovými ostrůvky a chodníky okolo obchodního domu Letmo a nádražní budovou, které měly pěší nasměrovat do podchodu. Mnozí lidé však nekoordinované přecházejí přes koleje i přes silnici.

V místě, kde se přechází z tramvajového ostrůvku do nádražní haly, bude silnice také vyzvednuta do výše chodníku a pracovníci odstraní část zábradlí. Chodci by se tak měli mezi tramvajemi a chodníky pohybovat bezbariérově. Asfaltový kryt chodíků má nahradit žulová dlažba, v upravovaném prostoru mají přibýt lavičky.