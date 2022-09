Brno postaví v Šumavské parkovací dům a venkovní parkoviště s 600 místy

Novinářům to dnes řekli zástupci města. Radní dnes vybrali firmu Strabag, která parkoviště postaví. Hotovo musí být za 14 měsíců.

Parkování vznikne u výškových budov v Šumavské ulici. Parkovací dům je navržený jako železobetonová monolitická stavba. Architektonicky to budou čtyři prolínající se kvádry. „Objekt bude mít dvě části s rozdílnou funkcí. Část vyhrazená hromadným garážím bude mít dvě podzemní a čtyři nadzemní podlaží, část vyhrazená veřejné vybavenosti, kde budou kanceláře magistrátu, bude mít jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. Kapacita parkovacího domu je 411 míst,“ uvedl ředitel městské společnosti Luděk Borový.

Venkovní parkoviště s kapacitou 202 míst bude sloužit pro návštěvníky a uživatele okolních objektů v modelu rezidentního parkování zóny B. V zóně A mohou parkovat jen rezidenti a abonenti, v zóně B se platí celý den za hodinu 30 korun s výjimkou první hodiny zdarma. V zóně C se za stání v pracovní dny od 17:00 do 6:00 platí 20 korun za každých 60 minut. Jedna hodina denně je zdarma. V čase od 6:00 do 17:00 je i pro návštěvníky parkování zdarma.