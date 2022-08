První hrozny na výrobu burčáku jsou sklizené, další budou nejspíš za týden

„Zvažujeme, že v polovině týdne posbíráme probírkou jen zralé hrozny odrůdy Irsai Oliver, která díky teplému počasí hezky dozrává, pak bychom měli burčák na prodej i v neděli. Pak už budeme burčák prodávat každý víkend až do konce srpna, na konci srpna už by mohl být v prodeji denně,“ dodal Šťastný. Vinařství dává každoročně do prodeje přibližně 80.000 litrů burčáku.