Rezidentní parkování v Brně se příští rok rozšíří do osmi nových oblastí

Všechny oblasti, které vzniknou v letech 2023 a 2024, patří do návštěvnické zóny C. V pracovní dny od 17:00 do 06:00 zde řidiči zaplatí 20 korun za každých 60 minut stání. Jedna hodina denně je zdarma. Od 06:00 do 17:00 je i pro návštěvníky parkování zdarma. Klasické parkovací automaty v zóně C nejsou. Parkovné lze zaplatit například přes SMS zprávu, online parkovací automat nebo aplikaci Park Simply. Oprávnění pro rezidenty a abonenty si lidé mohou začít vyřizovat až jeden měsíc před začátkem platnosti modrých zón.