Snímky z jednání o rozpadu federace vznikly díky dobrému výběru místa i náhodě

Záběry politiků, kteří odložili saka, usedli pod rozložitý strom a dlouhé desítky minut jednali mezi čtyřma očima, pořídilo hned několik fotografů, ale neměli to snadné. Do vily ani její zahrady novináři nesměli, obsah rozhovoru dodnes znají jen tehdejší lídři české a slovenské delegace.

Při podobných jednáních novináři zpravidla fotili příjezd delegací a závěrečný briefing. Podobně to mělo být i v horkém srpnovém dni v Brně. „Ptali jsme se, jestli bychom nemohli něco vyfotit i uvnitř, ale byl tam zmatek, nebylo jasné, kdo by o tom měl vlastně rozhodovat - a v podstatě ani neměli zájem,“ řekl brněnský fotoreportér tehdejší Československé tiskové kanceláře Igor Zehl.

„Vylezl jsem na podezdívku plotu, protože jsem nechtěl fotit přes pletivo. I na dálku bylo vidět, že to není nějaké tvrdé jednání, spíš to působilo jako volnější, přátelská komunikace,“ popsal Zehl. Nedávno se na místo vrátil a zjistil, že stejný záběr by už z ulice pořídit nemohl. „Je to tam hustě zarostlé, zelená stěna,“ řekl Zehl.