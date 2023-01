Starobrno začalo s přípravou velikonočního speciálu. Zelené pivo slaví 18 let

Třináctistupňový velikonoční speciál slaví 18 let a v Česku a na Slovensku se začne čepovat na Zelený čtvrtek, který letos připadá na 6. dubna. Novinářům to dnes řekla ředitelka pivovaru Klára Konupčíková. Velikonoční speciály vaří i desítky dalších pivovarů v ČR včetně největších průmyslových.

Podle výrobního ředitele Heinekenu, pod nějž Starobrno spadá, jde o nejslavnější speciál v historii pivovaru. Na Slovensko letos opět míří 350 hektolitrů, tedy asi dvanáctina objemu celkového. „Pokud by byl zájem, budeme rádi zelené pivo vyvážet i do dalších zemí,“ uvedla Konupčíková.

Kam přesně si na Zelený čtvrtek mohou zájemci na speciál zajít, uvede pivovar před Velikonoci na stránky zelenepivo.cz. „Vyčepovat by se mělo do konce týdne, chceme aby bylo pro zákazníky co nejčerstvější,“ dodala Konupčíková.