Stavbaři dokončují práce na přemostění Svitavy v Blansku, hotovo bude v květnu

Kompletně hotový most včetně upraveného okolí by měla firma předat do konce května. Radnice o tom informovala na svém webu . Novou spojnici mezi tratí rozdělenými částmi města řidiči využívají od prosince 2022, zatím projíždějí stavbou. Stavba je za více než čtvrt miliardy korun.

Zatímco minulý týden se kvůli instalaci osvětlení uzavřel pravý jízdní pruh ve směru od centra, v tomto týdnu se dělníci přesunuli nalevo. Veškerá doprava tak je do pátku 17. března svedena do pravého pruhu, na místě ji v obou směrech řídí semafory. „Aktuálně se dokončuje osvětlení na mostě, probíhají práce související s částí pro pěší, například osazení kovového zábradlí na lávku a montáž kovového výpletu,“ uvedl stavbyvedoucí Robert Škarecký.

Nový most řidiči využívají od prosince 2022. Do té doby vedla jediná cesta pro motoristy po silnici křižující železniční trať, projíždějící vlaky ji ale uzavřely mnohdy až na 40 minut z každé hodiny.

Stavbu za více než čtvrt miliardy zadává Jihomoravský kraj prostřednictvím Správy a údržby silnic, město se na ní podílí čtyřmi desítkami milionů korun. Kompletně hotový most včetně upraveného okolí by měl být předaný do konce letošního května. Chodci by se ale po nové lávce mohli poprvé projít v dubnu.