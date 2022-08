Svatoanenská nemocnice v Brně bude kvůli zvýšenému zájmu očkovat častěji

Pět dní v týdnu očkuje Fakultní nemocnice Brno. Od pondělí do pátku je očkování možné od 7:00 do 12:00 a odpoledne od 13:00 do 15:00, výjimkou je čtvrtek, kdy je očkování možné od 10:00 do 12:00 a odpoledne od 13:00 do 17:30 s tím, že se v tento den podává vakcína dětem od pěti do 11 let a také vakcína firmy Novavax, řekla mluvčí nemocnice Veronika Plachá. Podle ní chodí na očkování až 300 lidí denně.