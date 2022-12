Svatoanenská nemocnice v Brně připravuje vlastní léky pro děti proti horečce

Minulý týden ministerstvo uvedlo, že výrobce přislíbil dodávku 300 000 balení Nurofenu pro děti do České republiky. Do Vánoc by měla dorazit první část, zhruba třetina. Tento týden by měl podle výrobce být dostupný také rozpustný prášek Nurofen pro děti od tří měsíců a od šesti let a čípky. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) se k dodávkám léků vyjádří ve čtvrtek na tiskové konferenci.