U brněnského krematoria vznikne parkoviště se 76 místy a toaletami

Při stavbě plánují Pohřební a hřbitovní služby využít materiály šetrné k životnímu prostředí a chtějí také pracovat se zadržováním dešťové vody. Poblíž parkoviště by měla v budoucnu vzniknout i nová zastávka tramvaje. Předpokládané náklady v současných cenách jsou přibližně 42 milionů korun, to se ale do začátku reálné stavby může změnit, upozornil Chládek.