Úrazová nemocnice v Brně zmodernizuje ambulance a pořídí magnetickou rezonanci

V příštích měsících plánuje opravit heliport, zmodernizovat většinu ambulancí v budově Ponávka 10 a koupit magnetickou rezonanci. ČTK to řekla ekonomická náměstkyně nemocnice Petra Vašková.

O pořízení magnetické rezonance se v nemocnici mluví už několik let. Dosud na ni lékaři posílají pacienty do jiných zdravotnických zařízení v Brně. „Aktuálně provádíme průzkum, kam bychom ji umístili. Pokud by byla ve dvorním traktu, počítáme s náklady 90 až 100 milionů korun. Tolik peněz k dispozici nemáme, takže hledáme řešení, jak ji umístit v budově, kde by byly náklady do 50 milionů,“ řekla Vašková.

Nemocnice počítá s tím, že by tam magnetická rezonance mohla být příští rok. I letos ale zařízení, které loni hospodařilo se ziskem přesahujícím 26 milionů korun, dozná změn. „V předchozích letech nebyly moc peníze na obnovu vybavení, natož budov. Řešily se horkou jehlou prakticky jen havárie. Pak se objevila možnost dotačního programu z Evropského unie React EU, z kterého jsme loni pořídili přístroje za 65 milionů korun a letos pořídíme další za 75 milionů. S tím souvisí také stavební úpravy. Nemůžeme dát do prostor, kde se rozpadá podlaha, nové přístroje,“ poznamenala Vašková.

Nyní v nemocnici pokračuje rozsáhlá rekonstrukce oddělení ARO, která potrvá do června a vyjde přibližně na 10 milionů korun. Začátkem roku doznalo modernizace také oddělení JIP, vloni ortopedie a traumatologie či operační sály. V příštích měsících je v plánu rekonstrukce dvou pater na Ponávce 10 za asi 40 milionů korun. Modernizace se budou týkat chirurgických, traumatologických a dalších ambulancí. Nemocnice nyní vybírá zhotovitele. Vašková doufá, že práce začnou v létě. Potrvají i v příštím roce, jsou plánované na etapy tak, aby neohrozily provoz nemocnice. Kromě toho je ještě letos v plánu oprava heliportu, kde je potřeba zpevnit přistávací plochu. V tomto případě Vašková vyčíslila náklady do milionu korun.

Modernizaci si může nemocnice dovolit jak díky evropským penězům, tak vlastním úsporám. Město, které Úrazovou nemocnici zřizuje, ročně přispívá na provoz 70 milionů korun. Kromě toho poskytuje také peníze na konkrétní investice.

„Jsme velmi vděční za program React EU. Tolik peněz do nemocnice ještě nikdy nepřiteklo. Máme vyměněné monitory, rentgeny, dýchací přístroje, operační stoly a další. Doufám, že se nám bude dařit získávat peníze i z dalších grantů. Loni jsme získali status traumacentra II. typu, který nám právě dává možnost hlásit se do různých grantových výzev,“ řekl ředitel nemocnice Pavel Piler.

Jeho cílem je přiblížit brněnskou Úrazovou nemocnici nejmodernějším zařízením v Evropě. Je si ale vědom limitů, které vychází především ze stáří budov. „Nemocnici 21. století, se všemi technologickými vymoženostmi, do tohohle stavebně přístrojového hardwaru nedáte. Ideálním řešením by byla úplně nová nemocnice na zelené louce, která by spojovala obě městské nemocnice pod jednu střechu,“ poznamenal Piler.