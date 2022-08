V Brně je k vidění první elektrický vlak Moravia, nahradí staré vlaky

„Jsme první kraj v České republice, který si koupil vlastní vlaky. Nahradíme tak staré vlaky, které mají často přes 50 let. Přinese to nesrovnatelný komfort a pohodlí pro cestující,“ uvedl hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). „Protože je tradicí, že jsou vlaky nějak pojmenovány, rozhodli jsme pro názvy, které k jižní Moravě jednoznačně patří. Jsou to odrůdy vinné révy. Takže už po cestě do práce můžete jet v třeba Müllerce, Chardonnay nebo Merlotu,“ doplnil.