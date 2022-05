V minulém roce vzrostl průměrný věk obyvatel Jihomoravského kraje na 42,7 roku

Mění se i podíl starých a mladých lidí. V roce 2004 bylo naposledy více dětí do 14 let než lidí nad 65 let a dlouhodobě roste index stáří. Ten se využívá pro charakteristiku věkové struktury obyvatel a vyjadřuje, kolik obyvatel ze starších věkových skupin připadá na sto dětí. Děti do věku 14 let v roce 2021 tvořily 16,4 procenta obyvatel, lidé starší 65 let tvořili 20,6 procenta obyvatel.