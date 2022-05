V Praze dnes oznámí výsledky soutěže na podobu koncertního sálu

Vltavská filharmonie má být u metra Vltavská, podle plánů by měla stát v roce 2032 a přijít asi na šest miliard korun.

V mezinárodní architektonické studii soutěžilo 19 návrhů. Po vyhlášení toho vítězného převezme projekt městská příspěvková organizace Pražská developerská společnost (PDS), kterou město založilo právě za účelem přípravy stavebních projektů na městských parcelách. Magistrát usiluje o to, aby stavbu Vltavské filharmonie spolufinancoval stát, a zvažuje také zapojení soukromých investorů.

Diskuse o stavbě velkého koncertního sálu v Praze se vedou desítky let, město zvažovalo i různá místa, kde by mohla stát. Úvahy souvisejí také s debatami o potřebě současného architektonického vkladu do podoby města, který je proti jiným evropským metropolím v Praze mizivý.