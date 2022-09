Ve FN Brno se loni narodilo 600 nezralých dětí, nemocnice shání další inkubátor

„Rád se budu mýlit, ale chtěli bychom být připravení pro případ, že by se zvedl počet narozených nezralých dětí. Proto chceme získat jeden hybridní inkubátor, který by mohl sloužit jako záložní nebo pro případ, že by některý ze současných přestal vyhovovat,“ uvedl Rovný. Hodlá proto oslovit firmy s otázkou, zda by na nový inkubátor přispěly. Stojí milion korun, s dalším příslušenstvím, jako je ventilátor a monitor, vyjde na tři miliony.