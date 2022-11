Vyřezávaný betlém ve Vyškově se i letos dočká nových prvků a postav

„Letošní závěrečná etapa původního záměru počítá s chlévem a čtyřmi muzikanty,“ popsal záměr umělecký řezbář Tomiš Zedník, který se na provedení podílí se svým otcem Bohumírem. První fáze příští etapy pak bude znamenat zhotovení adventního věnce a tří úlů. „V případě věnce se do výsledné podoby zapojí více řemeslníků. Plán je takový, že se na něm postupně rozsvítí každý týden jedna svíčka,“ uvedl.

Samotné dřevěné úly poslouží k uložení charitativních pokladniček, jejichž obsah každoročně pomáhá potřebným. Každý ze tří úlů podpoří jednu organizaci: Charitu Vyškov, Asociaci Paprsek a Piafu Vyškov. „V praxi to řešíme tak, že necháváme zhotovit kovové pokladny, které se vloží do dřevěných úlů. Stávající charitativní pokladničky se k betlému nehodily, přidělávaly se řetězem k sochám, což nebylo nejen vizuálně optimální řešení. Chybět na nich nebude česno, vchod do úlu ale neposlouží včelám, nýbrž k vhazování příspěvků. Vyřezaná jsou i loga jednotlivých organizací,“ uvedl vyškovský místostarosta Roman Celý (KDU-ČSL).