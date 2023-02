Vyškované za problém považují úklid města, spokojeni jsou se sportovním vyžitím

Zdůraznila, že drtivá většina z oslovených je s životem ve městě spokojená, a to 86 procent. „U lidí obstály možnosti v oblasti sportu a volného času. Dobrá dostupnost města a široká nabídka služeb byly nejčastěji zmiňované odpovědi v otevřené otázce, co považují obyvatelé za přednost Vyškova. Názorové rozdíly jsme zaznamenali například u kultury: mnozí množství kulturních akcí oceňují, jiní by uvítali větší pestrost. To samé platí třeba u cyklostezek: jedni doufají v lepší infrastrukturu, jiní množství a péči o cyklostezky chválí,“ uvedla starostka.