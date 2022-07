Za jídlo v restauraci si lidé v Brně připlatí, polední menu zdražilo o 30 korun

Majitel Restaurace Šelepka v Králově Poli Raed Kahwaji uvedl, že zdražení surovin a energií přišlo po začátku války na Ukrajině. Proto sám musel zvýšit ceny. „Není to tím, že bychom se chtěli obohatit, jen doháníme inflaci, která nastala,“ řekl Kahwaji. Kromě zdražení potravin vzrostla i cena piva. „Především malých pivovarů se dotkla vyšší cena sladu a jiných vstupných komodit, jako jsou energie,“ dodal Kahwaji.

Majitelé restaurací se snaží ušetřit i na personálu. I do pohostinství pronikají moderní technologie. Jednou z nich je mobilní aplikace s názvem Mobilní číšník. Umožňuje propojení číšníkova telefonu s pokladnou a šetří tak jeho čas. „Jiných možností moc nemáme. Musíme vařit, musíme svítit,“ řekl Kahwaji. Jestli restaurace budou nadále zdražovat, záleží podle Kahwajiho na vývoji inflace.

Některé restaurace však vývoj posledních dvou let, kdy musely mít několik měsíců zavřeno kvůli covidu, a letos vše extrémně zdražuje, donutil skončit. Příští měsíc kvůli zdražování zavírá restaurace Akvárna ve Vachově ulici. „Těch problémů je víc. Chybí nám personál a hostů, co k nám chodilo, výrazně ubylo,“ řekl majitel restaurace Jakub Vítek. Některé restaurace tak narážejí na to, že zákazník už nejen že není ochotný vyšší ceny akceptovat, ale už si službu v restauraci nemůže dovolit nebo alespoň ne tak často.